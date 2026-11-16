俄罗斯不同意欧洲国家代表参与关于结束对乌克兰战争的谈判。俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京的助手尤里·乌沙科夫发表了这一声明。此前，美国代表曾表示，各方据称已就让欧洲参与谈判进程达成一致。

“目前正在讨论以三方形式举行下一轮（谈判）的事宜。这些谈判几天前在阿布扎比恢复，并已达成继续进行谈判的共识。具体日期尚未确定，扩大谈判形式的问题也尚未商定。 虽然有人在谈论此事，但这并未与我们达成一致，”乌沙科夫表示。

当被问及俄罗斯在何种条件下会同意欧洲方面参与这些谈判时，

“在达成一致之前，还有许多工作要做。特别是，可能需要再举行一轮，甚至可能不止一轮三方谈判，”乌沙科夫回答道。

他还表示，欧洲方面能否参与谈判，取决于俄罗斯能否从他们那里收到“明确的信号，说明他们想要什么，以及他们能为成功解决乌克兰战争做出何种建设性、实质性的贡献”。 他还指出，在结束战争的问题上，俄罗斯、欧盟、英国和乌克兰之间的立场仍然相距甚远。

路透社报道了这一消息。

此前，泽连斯基曾表示，乌克兰、美国和欧洲就结束战争举行了谈判。



和平谈判应包含俄罗斯方面的让步——卡雅·卡拉斯表示。

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