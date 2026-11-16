莫斯科在遭遇大规模无人机袭击时传出了剧烈的爆炸声。当地居民发布了一些视频，其中不仅能听到爆炸声，还能听到追击无人机的直升机发出的轰鸣声。

据目击者称，无人机成功突破了俄罗斯防空防线。

11月16日，莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁通报了针对俄罗斯首都的无人机袭击事件，该袭击于午夜开始，持续了近20小时。 当晚，乌克兰无人机突破了三道防空圈，闯入莫斯科。 在“VChK-OGPU”公共账号发布的视频中，可以听到爆炸声以及直升机的轰鸣声，该直升机很可能被用于追击无人机。

索比亚宁关于无人机袭击莫斯科的帖子于19:14至19:53期间陆续发布。 这位官员表示，防空部队首先在首都上空击落了17架无人机，随后又击落了3架，几分钟后又击落了15架和20架。 据他称，所有无人机均已被击落，相关部门正赶往残骸坠落地点。半小时内被击落的无人机总数为55架。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

自昨晚起，莫斯科遭到无人机袭击，两座机场已暂停运营。

需要指出的是，乌克兰袭击了刻赤大桥，该桥交通已被封锁。

罗斯托夫州的一处石油储备库遭到袭击。

此前，乌克兰武装部队证实对塔塔尔斯坦的一家化工厂以及布良斯克州的莫诺利特企业实施了打击。

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