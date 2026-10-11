Россия нанесла удар по Днепропетровской области, среди раненых — двое детей

В Днепропетровской области в результате российских атак за последние сутки ранения получили шесть человек, в том числе двое детей восьми лет. Российские войска более 20 раз наносили удары по четырём районам области с помощью беспилотников и артиллерии.

«Двое детей и четверо взрослых получили ранения. Более 20 раз враг атаковал четыре района области с помощью беспилотников и артиллерии», — написал Ганжа в Telegram.

В Днепре в результате российских ударов повреждены многоквартирные дома, продуктовые склады и автомобили. Ранения получили четверо человек, среди них — двое восьмилетних детей.

Одну из пострадавших девочек госпитализировали.

В Криворожье российские войска атаковали Зеленодольскую общину. Там повреждены частный дом и объекты инфраструктуры.

В Синельниковском районе под ударом оказалась Дубовиковская община. В результате атаки разрушен частный дом, один человек получил ранения.

В Никопольском районе российские войска атаковали районный центр, а также Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую общины. Повреждены частный дом и пожарная часть. Ранение получил мужчина.

В целом, по данным Александра Ганжи, российские атаки за сутки привели к ранению шести человек и повреждению жилых домов, инфраструктуры, складов, автомобилей и пожарной части.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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