Россия нанесла удар по Днепропетровской области, среди раненых — двое детей
В Днепропетровской области в результате российских атак за последние сутки ранения получили шесть человек, в том числе двое детей восьми лет. Российские войска более 20 раз наносили удары по четырём районам области с помощью беспилотников и артиллерии.
«Двое детей и четверо взрослых получили ранения. Более 20 раз враг атаковал четыре района области с помощью беспилотников и артиллерии», — написал Ганжа в Telegram.
В Днепре в результате российских ударов повреждены многоквартирные дома, продуктовые склады и автомобили. Ранения получили четверо человек, среди них — двое восьмилетних детей.
Одну из пострадавших девочек госпитализировали.
В Криворожье российские войска атаковали Зеленодольскую общину. Там повреждены частный дом и объекты инфраструктуры.
В Синельниковском районе под ударом оказалась Дубовиковская община. В результате атаки разрушен частный дом, один человек получил ранения.
В Никопольском районе российские войска атаковали районный центр, а также Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую общины. Повреждены частный дом и пожарная часть. Ранение получил мужчина.
В целом, по данным Александра Ганжи, российские атаки за сутки привели к ранению шести человек и повреждению жилых домов, инфраструктуры, складов, автомобилей и пожарной части.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.