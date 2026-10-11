Росія атакувала Дніпропетровщину, серед поранених двоє дітей

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У Дніпропетровській області внаслідок російських атак за минулу добу поранення дістали шестеро людей, зокрема двоє дітей віком вісім років. Російські війська понад 20 разів атакували чотири райони регіону безпілотниками та артилерією.

«Двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією», — написав Ганжа в Telegram.

У Дніпрі внаслідок російських ударів пошкоджені багатоквартирні будинки, продуктові склади та автомобілі. Поранення дістали четверо людей, серед них — двоє восьмирічних дітей.

Одну з постраждалих дівчаток госпіталізували.

На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську громаду. Там пошкоджені приватний будинок та об’єкти інфраструктури.

У Синельниківському районі під ударом опинилася Дубовиківська громада. Унаслідок атаки понівечена приватна оселя, одна людина дістала поранення.

На Нікопольщині російські війська атакували районний центр, а також Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджені приватний будинок і пожежна частина. Поранення дістав чоловік.

Загалом, за даними Олександра Ганжі, російські атаки за добу призвели до поранення шістьох людей і пошкодження житлових будинків, інфраструктури, складів, автомобілів та пожежної частини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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