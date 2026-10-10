В Днепропетровской области погиб 11-летний мальчик в результате обстрела со стороны РФ

В Покровской общине Никопольского района в результате российского нападения погиб 11-летний мальчик.

Еще двое детей — 12-летний мальчик и 10-летняя девочка — получили ранения.

По словам главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, российские войска сбросили боеприпас с беспилотника. Пострадавшие дети госпитализированы.

Медики оказывают раненым необходимую помощь.

Источник: Александр Ганжа

Напомним, что утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

В Винницкой области во время воздушной тревоги 9 октября раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника из Одесской области в направлении этой области. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вечером 9 октября войска РФ дважды атаковали склады логистической компании «Новая почта» в Днепровском районе Днепропетровской области.

Читай нас в