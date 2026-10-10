На Дніпропетровщині загинув 11-річний хлопчик внаслідок обстрілу рф

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У Покровській громаді Нікопольського району внаслідок російської атаки загинув 11-річний хлопчик.

Ще двоє дітей — 12-річний хлопчик і 10-річна дівчинка — отримали поранення.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, російські війська скинули боєприпас із безпілотника. Постраждалих дітей госпіталізували.

Медики надають пораненим необхідну допомогу.

Джерело: Олександр Ганжа

Нагадаємо, що уранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

На Вінниччині під час повітряної тривоги 9 жовтня пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з Одещини в напрямку області. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.

Увечері 9 жовтня війська рф двічі атакували склади логістичної компанії Нова пошта у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.

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