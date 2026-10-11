Росія оснастила Герань-4 і Герань-5 навігацією, стійкою до РЕБ, — Флеш

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Росія почала оснащувати ударні безпілотники «Герань-4» і «Герань-5» системою оптичної навігації, яка дає змогу орієнтуватися за знімками місцевості без супутникового сигналу. За словами фахівця з військових технологій Сергія «Флеша» Бескрестнова, така система не залежить від супутникової навігації, тому традиційні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) не можуть безпосередньо впливати на цей спосіб орієнтування.

Росія почала використовувати систему, яка дозволяє ударним безпілотникам літати без супутникової навігації. Її принцип полягає в тому, що заздалегідь у пам’ять дрона завантажують знімки місцевості, над якою він має пролетіти.

Під час польоту безпілотник порівнює завантажені зображення з картинкою, яку отримує власна камера. Завдяки цьому він визначає своє місцезнаходження та коригує маршрут.

За словами Бескрестнова, для базового орієнтування можуть використовувати навіть звичайні супутникові знімки земної поверхні з Google.

Головна особливість оптичної навігації полягає в тому, що вона не потребує постійного отримання сигналів від супутників. Тому перешкоди, які можуть порушувати роботу супутникової навігації та збивати безпілотники з курсу, не впливають безпосередньо на цей спосіб визначення місцезнаходження.

Водночас це не означає, що такі дрони повністю невразливі до засобів протидії: їхня стійкість залежить від конкретної конструкції та використаних технологій.

За словами Сергія «Флеша», сама технологія не є новою для російських військових. Її вже тривалий час застосовують на безпілотниках «Молнія», V2U та «Ланцет».

Однак нещодавно подібну систему виявили також на ударних дронах «Герань-4» і «Герань-5», якими Росія називає свої безпілотники типу Shahed. Система працює на польотному контролері під назвою «Сусанін».

Сергій «Флеш» Бескрестнов прогнозує, що у 2027 році Росія активніше розвиватиме оптичну навігацію для безпілотників середньої та великої дальності, а також дешевих крилатих ракет.

За такого сценарію розширення застосування цієї технології може ускладнити протидію повітряним цілям, які не покладаються виключно на супутникову навігацію.

Про це повідомив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Крім того, російські війська почали використовувати на ударних безпілотниках Shahed захищені антени супутникової навігації нового типу з 32 елементами замість попередніх 16. Це може ускладнити протидію дронам засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Автоматизовані турелі, які використовуються в системі протиповітряної оборони України, збивають лише частину реактивних «шахедів». Основний результат у боротьбі з такими безпілотниками забезпечує комплексне застосування різних засобів ППО.

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