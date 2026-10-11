Россия оснастила «Герань-4» и «Герань-5» навигационной системой, устойчивой к РЭБ, — Флеш

Россия начала оснащать ударные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» системой оптической навигации, которая позволяет ориентироваться по снимкам местности без спутникового сигнала. По словам специалиста по военным технологиям Сергея «Флеша» Бескрестнова, такая система не зависит от спутниковой навигации, поэтому традиционные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут напрямую влиять на этот способ ориентирования.

Россия начала использовать систему, которая позволяет ударным беспилотникам летать без спутниковой навигации. Ее принцип заключается в том, что заранее в память дрона загружаются снимки местности, над которой он должен пролететь.

Во время полёта беспилотник сравнивает загруженные изображения с картинкой, которую получает собственная камера. Благодаря этому он определяет своё местонахождение и корректирует маршрут.

По словам Бескрестнова, для базовой ориентации можно использовать даже обычные спутниковые снимки земной поверхности из Google.

Главная особенность оптической навигации заключается в том, что она не требует постоянного приема сигналов от спутников. Поэтому помехи, которые могут нарушать работу спутниковой навигации и сбивать беспилотники с курса, не влияют напрямую на этот способ определения местоположения.

В то же время это не означает, что такие дроны полностью неуязвимы для средств противодействия: их устойчивость зависит от конкретной конструкции и используемых технологий.

По словам Сергея «Флеша», сама технология не является новой для российских военных. Её уже давно применяют на беспилотниках «Молния», V2U и «Ланцет».

Однако недавно подобную систему обнаружили также на ударных дронах «Герань-4» и «Герань-5», которыми Россия называет свои беспилотники типа Shahed. Система работает на полетном контроллере под названием «Сусанин».

Сергей «Флеш» Бескрестнов прогнозирует, что в 2027 году Россия будет более активно развивать оптическую навигацию для беспилотников средней и большой дальности, а также для недорогих крылатых ракет.

При таком сценарии расширение применения этой технологии может затруднить противодействие воздушным целям, которые не полагаются исключительно на спутниковую навигацию.

Об этом сообщил внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Кроме того, российские войска начали использовать на ударных беспилотниках Shahed защищенные антенны спутниковой навигации нового типа с 32 элементами вместо прежних 16. Это может затруднить противодействие дронам средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Автоматизированные турели, используемые в системе противовоздушной обороны Украины, сбивают лишь часть реактивных «шахедов». Основной результат в борьбе с такими беспилотниками обеспечивает комплексное применение различных средств ПВО.

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