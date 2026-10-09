РФ вдвічі збільшила кількість елементів антен на Шахедах — Флеш

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Російські війська почали використовувати на ударних безпілотниках Shahed захищені антени супутникової навігації нового типу з 32 елементами замість попередніх 16. Це може ускладнити протидію дронам засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомив експерт у галузі технологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним «Флеш».

За його словами, українські фахівці виявляють нові антени на «Шахедах», які атакують Київ. Такі системи призначені для захисту супутникової навігації від перешкод, які створюють українські засоби РЕБ.

Бескрестнов пояснив, що російські безпілотники можуть рухатися до цілі за допомогою супутникової навігації, зокрема GPS, або через радіокерування оператором за допомогою MESH-модема. Для протидії наведенню українські військові створюють перешкоди на відповідних частотах.

За словами експерта, антени CRPA допомагають придушувати сигнали перешкод. Збільшення кількості елементів із 16 до 32 розширює можливості таких систем протидіяти впливу РЕБ.

«Флеш» зазначив, що це створює додаткові труднощі для української оборони: збільшити кількість елементів на антені противнику простіше, ніж Україні нарощувати кількість точок розміщення засобів радіоелектронної боротьби.

Джерело: його соцмережі

Вранці 3 жовтня російські війська завдали удару по Північному мосту в Києві. Перед цим у столиці пролунала серія вибухів на тлі повітряної тривоги та загрози атаки ударних безпілотників.

Російські війська можуть використовувати приховані радіоретранслятори у Києві для коригування ударних дронів Shahed безпосередньо перед їхнім влучанням у ціль.

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