Россия вдвое увеличила количество антенных элементов на «Шахедах» — Флеш

Российские войска начали использовать на ударных беспилотниках Shahed защищенные антенны спутниковой навигации нового типа с 32 элементами вместо прежних 16. Это может затруднить противодействие дронам средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщил эксперт в области технологий Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш».

По его словам, украинские специалисты обнаруживают новые антенны на «Шахедах», атакующих Киев. Такие системы предназначены для защиты спутниковой навигации от помех, создаваемых украинскими средствами РЭБ.

Бескрестнов пояснил, что российские беспилотники могут двигаться к цели с помощью спутниковой навигации, в частности GPS, или посредством радиоуправления оператором с помощью MESH-модема. Для противодействия наведению украинские военные создают помехи на соответствующих частотах.

По словам эксперта, антенны CRPA помогают подавлять сигналы помех. Увеличение количества элементов с 16 до 32 расширяет возможности таких систем противодействовать воздействию РЭБ.

«Флеш» отметил, что это создает дополнительные трудности для украинской обороны: увеличить количество элементов на антенне противнику проще, чем Украине наращивать количество точек размещения средств радиоэлектронной борьбы.

Источник: его соцсети

Утром 3 октября российские войска нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Перед этим в столице раздалась серия взрывов на фоне воздушной тревоги и угрозы атаки ударных беспилотников.

Российские войска могут использовать скрытые радиоретрансляторы в Киеве для корректировки ударных дронов Shahed непосредственно перед их попаданием в цель.

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