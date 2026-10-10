Российские оккупанты пять раз за ночь атаковали Ивано-Франковск

В ночь на 10 октября российские террористические войска пять раз атаковали Ивано-Франковск.

«Работали силы противовоздушной обороны. Спасибо нашим защитникам неба за работу! Спасибо каждому воину, кто этой ночью стоял на страже, — за каждую сбитую цель, каждую предотвращенную угрозу», — сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

Отдельно глава ОВА обратилась к жителям с предупреждением об опасности, которую могут представлять обломки беспилотников и другие подозрительные предметы после обстрелов. В случае обнаружения таких предметов жителей призвали не приближаться к ним, не прикасаться и не пытаться самостоятельно перемещать. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить в экстренные службы по номерам 101 или 102.

Также Онищук призвала жителей области оставаться бдительными и соблюдать правила безопасности. Информации о пострадавших, повреждениях или разрушениях нет.

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