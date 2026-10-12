«Аэрофлот» сократил внутренние перевозки почти на 10%

Российская авиакомпания «Аэрофлот» в сентябре 2026 года перевезла 4,8 млн пассажиров — на 4,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего сократились внутренние перевозки: пассажиропоток на рейсах внутри России упал на 9,7% — до 3,5 млн человек. В то же время международные перевозки выросли на 13,6% и достигли 1,3 млн пассажиров.

В компании объяснили спад временными ограничениями работы аэропортов и перераспределением самолетов между маршрутами.

Всего за январь–сентябрь «Аэрофлот» перевез 42,2 млн пассажиров — на 0,6% меньше, чем за девять месяцев 2025 года. Внутренний пассажиропоток сократился на 4,6%, тогда как международный вырос на 12,9%.

Дроны атаковали Сочи: в аэропорту отменили и задержали более 100 рейсов

В российском Сочи сообщили об атаке беспилотников на морской порт. Местные жители заявили о сильных взрывах в центральной части города, после чего людей призвали покинуть территорию порта.

В ночь на 3 сентября Московская область России подверглась массированной атаке беспилотников. По словам губернатора региона Андрея Воробёва, российская ПВО якобы уничтожила над областью 56 дронов.

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