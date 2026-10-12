В результате войны, развязанной РФ против Украины, погибли не менее 940 детей
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли не менее 940 детей. Из них 873 — на территории Украины в международно признанных границах, ещё 67 — в России.
Такие результаты исследования обнародовало издание «Медуза».
При подсчете журналисты использовали данные ООН, украинских и российских властей, сообщения местных администраций, правоохранительных органов, больниц, школ и родственников погибших. Большинство случаев подтверждалось как минимум двумя независимыми источниками.
По данным исследования, по состоянию на 31 августа ООН подтвердила гибель 835 детей в Украине. Журналисты дополнительно установили ещё 38 случаев, доведя общее число до 873. Подсчёт охватывает события до 9 октября 2026 года.
В России исследователи подтвердили 67 случаев гибели детей. Из них 32 погибли с января по сентябрь 2026 года — больше, чем за любой предыдущий полный год войны.
В то же время авторы подчеркивают, что 940 погибших — это минимальная оценка. Реальное число жертв может быть значительно больше, поскольку проверить все сообщения, особенно с оккупированных территорий и районов длительных боевых действий, невозможно.
Источник: «Медуза»
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.
Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.
Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.