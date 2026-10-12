В Славянске в результате удара российского «Смерча» ранена 77-летняя женщина

Российские войска обстреляли частный сектор Славянска в Донецкой области из реактивной системы залпового огня «Смерч». В результате обстрела ранения получила 77-летняя женщина, её госпитализировали. Также повреждены или разрушены как минимум 44 частных дома и автомобиля.

Российские оккупанты нанесли три удара по частному сектору Славянска в понедельник, 12 октября. Обстрел произошел около 10:00, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, российские войска применили реактивную систему залпового огня «Смерч». В результате атаки пострадала 77-летняя местная жительница. «Ранение получила 77-летняя женщина. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Лях в Facebook. Обстрел также повредил жилую застройку и автомобили. По данным городской военной администрации, повреждены или разрушены как минимум 44 частных дома.

Последствия атаки зафиксировали в частном секторе города. Информацию об обстреле и пострадавшей обнародовал глава Славянской городской военной администрации.

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