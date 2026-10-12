«Яндекс» посоветовал таксистам пользоваться картами Google после атак на дата-центры

«Яндекс Такси» рекомендовал водителям пользоваться Google Maps или Waze после атак на дата-центры компании.

Также таксистам посоветовали загрузить офлайн-карты своих городов на случай временной недоступности навигации.

Об этом сообщает издание «Верстка» со ссылкой на двух водителей из Москвы и Екатеринбурга, которые получили соответствующее уведомление в приложении «Яндекс Про».

В последние дни на перебои в работе сервиса массово жаловались как пассажиры, так и водители из разных регионов России. В частности, у водителей возникли проблемы с просмотром истории заказов, а статусы поездок обновлялись с задержками.

Кроме того, таксисты сообщали об исчезновении информации о бонусах, что сказывается на их заработках. Также случались так называемые «фантомные заказы»: водители приезжали по указанному адресу, но пассажиры сообщали, что уже заказали автомобиль.

Ранее в России после атаки дронов на дата-центр «Яндекса» произошел масштабный сбой интернет-сервисов.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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