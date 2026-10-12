Яндекс порадив таксистам користуватися картами Google після атак на дата-центри

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«Яндекс Таксі» рекомендував водіям користуватися Google Maps або Waze після ударів по дата-центрах компанії.

Також таксистам порадили завантажити офлайн-карти своїх міст на випадок тимчасової недоступності навігації.

Про це повідомляє видання «Верстка» з посиланням на двох водіїв із Москви та Єкатеринбурга, які отримали відповідне сповіщення в застосунку «Яндекс Про».

Останніми днями на перебої в роботі сервісу масово скаржилися як пасажири, так і водії з різних регіонів Росії. Зокрема, у водіїв виникли проблеми з переглядом історії замовлень, а статуси поїздок оновлювалися із затримками.

Крім того, таксисти повідомляли про зникнення інформації щодо бонусів, що впливає на їхні заробітки. Також траплялися так звані «фантомні замовлення»: водії приїжджали за вказаною адресою, але пасажири повідомляли, що вже замовили автомобіль.

Раніше у Росії після атаки дронів на датацентр Яндекса стався масштабний збій інтернет-сервісів.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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