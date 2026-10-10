Rosyjscy okupanci pięć razy w ciągu nocy zaatakowali Iwano-Frankiwsk

W nocy z 9 na 10 października rosyjskie siły terrorystyczne pięć razy zaatakowały Iwano-Frankiwsk.

„W akcji uczestniczyły siły obrony powietrznej. Dziękuję naszym obrońcom nieba za ich pracę! Dziękuję każdemu żołnierzowi, który tej nocy stał na straży — za każdy zestrzelony cel, każde zażegnane zagrożenie” — poinformowała przewodnicząca obwodowej administracji wojskowej Svitlana Onyszczuk.

Osobno przewodnicząca OVA zwróciła się do mieszkańców z ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie, jakie mogą stanowić szczątki dronów i inne podejrzane przedmioty po ostrzałach. W przypadku wykrycia takich przedmiotów mieszkańcy zostali wezwani, aby nie zbliżać się do nich, nie dotykać ich i nie próbować samodzielnie ich przenosić. Należy oddalić się na bezpieczną odległość i natychmiast powiadomić służby ratownicze pod numerami 101 lub 102.

Onyszczuk wezwała również mieszkańców obwodu do zachowania czujności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Nie ma informacji o ofiarach, uszkodzeniach ani zniszczeniach.

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