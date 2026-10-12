После российской атаки в Виннице зафиксировали попадания по гражданской инфраструктуре

12 октября российские войска атаковали Винницу, в результате чего был поврежден объект гражданской инфраструктуры. В настоящее время на месте попадания работают соответствующие службы, которые оценивают последствия российского удара.

По предварительной информации, под ударом оказался один из гражданских объектов города. В то же время его назначение и местоположение пока не уточняются. После попадания на месте происшествия приступили к работе соответствующие службы.

Об этом сообщается со ссылкой на Винницкую ОГА.

На Винницу летел реактивный дрон — раздался взрыв.

Напомним, что за последние сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также было уничтожено один танк, пять боевых бронированных машин и 73 артиллерийские системы.

Оккупированный Донецк и значительная часть временно захваченной российскими террористами территории области остались без электроснабжения 18 сентября.

В ночь на субботу, 19 сентября, российская террористическая армия нанесла удар по Павлограду. Известно о пожаре.

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