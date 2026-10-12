Сын генерала ФСБ зарабатывает на защите российских дата-центров от дронов

Российские компании начали готовиться к возможным атакам на дата-центры задолго до того, как Украина нанесла по ним удары.

В частности, компания «Яндекс» регулярно проводила учения по отключению и перенаправлению трафика. В то же время российский бизнес активно закупает мобильные центры обработки данных (ЦОД). По информации издания, один из поставщиков такого оборудования связан с сыном высокопоставленного генерала ФСБ.

Спрос на мобильные ЦОД начал расти еще в конце лета, отмечает BBC. Их покупают не только IT-компании и мобильные операторы, но и представители среднего и крупного бизнеса, которым требуются вычислительные мощности, превышающие возможности обычного компьютера.

В России мобильные дата-центры поставляют дочерняя компания «Ростелекома» «РТК-ЦОД» и компания «Ядро», входящая в холдинг «Икс Холдинг». Должность заместителя генерального директора холдинга занимает Борис Королев — сын первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева.

В 2026 году компания Yadro представила контейнерный дата-центр Borey. Согласно данным о государственных закупках, проанализированным BBC, его стоимость без серверов составляет 18–25 млн рублей. Если же оснастить центр вычислительной техникой, цена может достичь сотен миллионов рублей. Продажи такого оборудования продолжаются уже несколько месяцев.

«Новостной фон благоприятен для новых продаж, даже слишком», — рассказал BBC собеседник, работающий на этом рынке.

По словам источников издания, представители отрасли говорили о неизбежности атак на российские дата-центры ещё с конца лета. Примерно две трети таких объектов сосредоточены в Московском регионе и Санкт-Петербурге. 6 октября, всего за несколько дней до первого удара по инфраструктуре «Яндекса», заместитель главы Минцифры РФ Евгений Филатов призвал переносить вычислительные мощности за Урал — в регионы, которые, по его словам, пока не подвергаются ударам.

С 8 по 11 октября Украина атаковала три из шести дата-центров «Яндекса», расположенных в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. После ударов возникли перебои в работе не только сервисов самой компании, но и других предприятий.

В атакованных дата-центрах размещались все три суперкомпьютера «Яндекса» — «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин». По состоянию на вечер 11 октября информации о масштабах повреждений этих систем не было. По данным «Коммерсанта», замена поврежденного в результате атак оборудования может занять около полугода.