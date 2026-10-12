Син генерала ФСБ заробляє на захисті російських дата-центрів від дронів

Російські компанії почали готуватися до можливих атак на дата-центри задовго до того, як Україна завдала по них ударів.

Зокрема, компанія «Яндекс» регулярно проводила навчання з відключення та перенесення трафіку. Водночас російський бізнес активно закуповує мобільні центри обробки даних (ЦОД). За інформацією видання, один із постачальників такого обладнання пов’язаний із сином високопоставленого генерала ФСБ.

Попит на мобільні ЦОД почав зростати ще наприкінці літа, зазначає BBC. Їх купують не лише IT-компанії та мобільні оператори, а й представники середнього та великого бізнесу, яким потрібні обчислювальні потужності, що перевищують можливості звичайного комп’ютера.

У Росії мобільні дата-центри постачають дочірня компанія «Ростелекому» «РТК-ЦОД» і Yadro, яка входить до холдингу «Ікс Холдинг». Посаду заступника генерального директора холдингу обіймає Борис Корольов — син першого заступника директора ФСБ Сергія Корольова.

У 2026 році компанія Yadro представила контейнерний дата-центр Borey. Згідно з даними державних закупівель, які проаналізувала BBC, його вартість без серверів становить 18–25 млн рублів. Якщо ж обладнати центр обчислювальною технікою, ціна може сягнути сотень мільйонів рублів. Продажі такого обладнання тривають уже кілька місяців.

«Новинний фон сприятливий для нових продажів, навіть надто», — розповів BBC співрозмовник, який працює на цьому ринку.

За словами джерел видання, представники галузі говорили про неминучість атак на російські дата-центри ще з кінця літа. Приблизно дві третини таких об’єктів зосереджені в Московському регіоні та Санкт-Петербурзі. 6 жовтня, лише за кілька днів до першого удару по інфраструктурі «Яндекса», заступник голови Мінцифри РФ Євген Філатов закликав переносити обчислювальні потужності за Урал — у регіони, які, за його словами, поки не зазнають ударів.

З 8 до 11 жовтня Україна атакувала три з шести дата-центрів «Яндекса», розташованих у Сасові Рязанської області, Калузі та Володимирі. Після ударів виникли перебої в роботі не лише сервісів самої компанії, а й інших підприємств.

В атакованих дата-центрах розміщувалися всі три суперкомп’ютери «Яндекса» — «Червоненкіс», «Ляпунов» і «Галушкін». Станом на вечір 11 жовтня інформації про масштаби пошкоджень цих систем не було. За даними «Коммерсанта», заміна пошкодженого внаслідок атак обладнання може тривати близько пів року.