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За последние сутки Россия с помощью реактивных дронов повредила 28 объектов в пяти районах Киевской области

UA NEWS 10 Октября 2026 11:17
За последние сутки Россия с помощью реактивных дронов повредила 28 объектов в пяти районах Киевской области

В результате российских атак на Киевскую область за последние сутки, 9 октября, пострадали шесть человек. Вражеские беспилотники повредили жилые дома и объекты инфраструктуры в пяти районах области.


Во время ночной атаки на Бучанский район пострадали трое человек. Всех госпитализировали в местную больницу. Среди пострадавших – женщина 1937 года рождения, у которой развилась острая стрессовая реакция. Еще двое человек получили осколочные ранения и ожоги.

В результате атаки также загорелся частный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

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Всего за последние сутки в Киевской области повреждено 28 объектов, из которых 24 — частные домовладения:

  • Бучанский район. Повреждены пять объектов: три частных домовладения, складское помещение и объект инфраструктуры.

  • Фастовский район. Повреждено восемь частных домовладений.

  • Броварской район. Зафиксировано повреждение десяти частных домовладений.

  • Обуховский район. Повреждены четыре объекта: три частных домовладения и объект инфраструктуры.

  • Вышгородский район. Поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Напомним, что в ночь на 10 октября российские террористические войска пять раз атаковали Ивано-Франковск.

В ночь на 10 октября Россия атаковала Украину 160 ударными беспилотниками, в том числе 110 реактивными дронами Shahed. Также российские войска применили беспилотники «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия».

Утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

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