W ciągu ostatnich 24 godzin Rosja uszkodziła za pomocą dronów rakietowych 28 obiektów w pięciu rejonach obwodu kijowskiego

W wyniku rosyjskich ataków na obwód kijowski w ciągu ostatniej doby, 9 października, rannych zostało sześć osób. Wrogie drony uszkodziły budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury w pięciu rejonach obwodu.



Podczas nocnego ataku na rejon Bucza ranne zostały trzy osoby. Wszystkie trafiły do lokalnego szpitala. Wśród rannych znalazła się kobieta urodzona w 1937 roku, u której wystąpiła ostra reakcja na stres. Dwie kolejne osoby odniosły rany od odłamków oraz oparzenia.

W wyniku ataku zapalił się również prywatny dom mieszkalny. Strażacy ugaszili pożar.

W sumie w ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie kijowskim uszkodzono 28 obiektów, z czego 24 to prywatne gospodarstwa domowe:

Powiat Bucha. Uszkodzonych zostało pięć obiektów: trzy prywatne gospodarstwa domowe, magazyn oraz obiekt infrastruktury.

Powiat fastowski. Uszkodzono osiem prywatnych gospodarstw domowych.

Powiat Browarski. Odnotowano uszkodzenia dziesięciu prywatnych gospodarstw domowych.

Powiat Obuchów. Uszkodzono cztery obiekty: trzy prywatne gospodarstwa domowe oraz obiekt infrastruktury.

Powiat Wyshhorod. Uszkodzono obiekt infrastruktury.

Informację tę przekazał przewodniczący Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Timur Tkaczenko.

Przypomnijmy, że w nocy z 9 na 10 października rosyjskie siły terrorystyczne pięciokrotnie zaatakowały Iwano-Frankiwsk.

W nocy z 9 na 10 października Rosja zaatakowała Ukrainę 160 dronami bojowymi, w tym 110 dronami odrzutowymi typu Shahed. Rosyjskie siły zbrojne wykorzystały również drony typu „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”.

Rano 10 października rosyjskie siły zbrojne zaatakowały dronami zachodnie regiony Ukrainy. We Lwowie i Iwano-Frankiwsku słychać było wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odpierały atak z powietrza.

Czytaj nas na