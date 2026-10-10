Уночі армія РФ атакувала Україну 160 ударними безпілотниками

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У ніч проти 10 жовтня Росія атакувала Україну 160 ударними безпілотниками, зокрема 110 реактивними дронами Shahed. Також російські війська застосували безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Сили ППО збили або подавили 117 ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Однак, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», — повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що вранці 10 жовтня російські терористичні війська кілька разів атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, наслідок чого обвалилися конструкції другого поверху.

Уранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

На Вінниччині під час повітряної тривоги 9 жовтня пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з Одещини в напрямку області. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.



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