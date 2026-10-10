Российские оккупанты обстреляли пригород Херсона из артиллерии, есть раненый
Утром 10 октября в поселке Комышаны Херсонской городской общины в результате артиллерийского обстрела со стороны российских террористов ранения получил 67-летний мужчина.
«Около 06:20 в поселке Комышаны в результате артиллерийского обстрела ранения получил 67-летний мужчина», — говорится в Telegram-канале Херсонской МВА.
Согласно сообщению, у мужчины диагностировали множественные огнестрельно-осколочные ранения туловища. В настоящее время он проходит дополнительное обследование.
Напомним, что в ночь на субботу, 10 октября, в Люблинском и Подкарпатском воеводствах Польши объявили воздушную тревогу из-за российского ракетного удара по Украине. Польская военная авиация поднялась в воздух.
В ночь на 10 октября российские террористические войска пять раз атаковали Ивано-Франковск.
Утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.