Российские оккупанты обстреляли пригород Херсона из артиллерии, есть раненый

Утром 10 октября в поселке Комышаны Херсонской городской общины в результате артиллерийского обстрела со стороны российских террористов ранения получил 67-летний мужчина.

«Около 06:20 в поселке Комышаны в результате артиллерийского обстрела ранения получил 67-летний мужчина», — говорится в Telegram-канале Херсонской МВА.

Согласно сообщению, у мужчины диагностировали множественные огнестрельно-осколочные ранения туловища. В настоящее время он проходит дополнительное обследование.

Напомним, что в ночь на субботу, 10 октября, в Люблинском и Подкарпатском воеводствах Польши объявили воздушную тревогу из-за российского ракетного удара по Украине. Польская военная авиация поднялась в воздух.

В ночь на 10 октября российские террористические войска пять раз атаковали Ивано-Франковск.

Утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

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