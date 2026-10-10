Польща оголошувала тривогу та піднімала авіацію через російські реактивні дрони

У ніч проти суботи, 10 жовтня, в Люблінському та Підкарпатському воєводствах Польщі оголошували повітряну тривогу через російський ракетний удар по Україні. Польська військова авіація піднялася в повітря.

«Російська повітряна атака на територію України. Ситуація перебуває під моніторингом. У повітряному просторі країни діє польська авіація», — йдеться в повідомленні Урядового центру безпеки Польщі (RCB) у мережі X.

Це повідомлення отримали жителі Підкарпатського та Люблінського воєводств, що межують з Україною.

Згодом RCB надіслав повторне сповіщення, в якому повідомив про завершення повітряної атаки по Україні та відсутність загрози для Польщі.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 жовтня російські терористичні війська п'ять разів атакували Івано-Франківськ.

Вранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

Увечері 9 жовтня війська рф двічі атакували склади логістичної компанії Нова пошта у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.



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