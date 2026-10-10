Rosyjscy okupanci ostrzelali przedmieścia Chersoniu z artylerii; jest jeden ranny

Rano 10 października w miejscowości Komyshany, należącej do gminy miejskiej Chersoniu, w wyniku ostrzału artyleryjskiego przeprowadzonego przez rosyjskich terrorystów ranny został 67-letni mężczyzna.

„Około godziny 06:20 w miejscowości Komyshany w wyniku ostrzału artyleryjskiego ranny został 67-letni mężczyzna” – podano w komunikacie Telegramie samorządu miejskiego w Chersoniu.

Zgodnie z komunikatem u mężczyzny zdiagnozowano liczne rany postrzałowe i odłamkowe tułowia. Obecnie przechodzi on dalsze badania.

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 10 października, w województwach lubelskim i podkarpackim ogłoszono alarm powietrzny w związku z rosyjskim atakiem rakietowym na Ukrainę. Polskie siły powietrzne wzbiły się w powietrze.

W nocy z 9 na 10 października rosyjskie siły terrorystyczne pięciokrotnie zaatakowały Iwano-Frankiwsk.

Rano 10 października rosyjskie siły zbrojne zaatakowały zachodnie regiony Ukrainy za pomocą dronów. We Lwowie i Iwano-Frankiwsku słychać było wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odpierały atak z powietrza.

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