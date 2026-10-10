Число погибших в Запорожье в результате утреннего обстрела со стороны российских захватчиков возросло до 11

В Запорожье число погибших в результате российского террористического авиаудара 10 октября возросло до 11 человек. Ранения получили 16 человек. 11 октября в Запорожье объявлен День траура.

Об увеличении числа погибших сообщил и.о. главы ОГА Михаил Семикин.

«На данный момент известно об 11 погибших мирных жителях. Среди них трое детей. Под завалами разрушенных домов продолжают искать людей. Спасательные работы продолжаются. Это страшная боль для всего Запорожья. Искренние соболезнования каждой семье, которая сегодня потеряла своих близких», — написал Семикин.

Напомним, что утром 10 октября российские террористические войска несколько раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами.

Утром 10 октября в поселке Комышаны Херсонской городской общины в результате артиллерийского обстрела со стороны российских террористов ранения получил 67-летний мужчина.

Утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

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