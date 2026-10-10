Видео: Раненый боец ВСУ спасся с позиции верхом на лошади

Украинский военный с позывным «Рыба» после тяжелого ранения добрался до сослуживцев верхом на лошади. Лошадь помогла ему выбраться из опасной зоны, а после спасения бойцы накормили её зерном, яблоками и овощами.

Рыба служит в батальоне «Шквал» 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла. По его словам, он вместе с побратимом Макаром четыре дня находился в блиндаже после штурма вражеских позиций. Впоследствии российские военные обнаружили укрытие и начали забрасывать его гранатами. Одна из них взорвалась на крыше, тяжело ранив Рыбу в ногу.

Во время эвакуации первые 2,5 километра раненого нес Макар, который сам болел пневмонией. Впоследствии военные были вынуждены прятаться от российских беспилотников. В лесополосе Рыба заметил лошадь и решил воспользоваться возможностью спастись, ведь умел ездить верхом.

Побратимы помогли ему сесть на животное и передали соседним подразделениям координаты. За передвижением бойца следили с помощью беспилотников, чтобы его не перепутали с противником.

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Военный предполагает, что россияне использовали лошадь во время штурмов и довели её до истощения. По прибытии на украинские позиции бойцы спрятали животное в погребе и дали ему два мешка зерна, яблоки, морковь и картофель.

Раненого сначала доставили в Запорожье, а затем — в Белую Церковь. Из-за тяжелого поражения ноги в ране развилось нагноение. По словам Рыбы, медики удалили около 900 граммов гнойных масс и несколько крупных осколков.

Несмотря на пережитое, боец планирует продолжать военную службу. Он отметил, что именно армия помогла ему поверить в собственные силы и увидеть возможности для будущего.

Напомним, что в ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российской компании «Роснефть» начал поиск сотрудников, умеющих управлять боевыми машинами, для защиты предприятия от украинских беспилотников.

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