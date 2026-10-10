Відео: Поранений боєць ЗСУ врятувався з позиції верхи на коні

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Український військовий із позивним Риба після важкого поранення дістався до побратимів верхи на коні. Тварина допомогла йому вибратися з небезпечної зони, а після порятунку бійці нагодували її зерном, яблуками та овочами.

Риба служить у батальйоні «Шквал» 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. За його словами, він разом із побратимом Макаром чотири дні перебував у бліндажі після штурму ворожих позицій. Згодом російські військові виявили укриття та почали закидати його гранатами. Одна з них вибухнула на даху, важко поранивши Рибу в ногу.

Під час евакуації перші 2,5 кілометра пораненого ніс Макар, який сам хворів на пневмонію. Згодом військові були змушені ховатися від російських безпілотників. У лісосмузі Риба помітив коня та вирішив скористатися можливістю врятуватися, адже вмів їздити верхи.

Побратими допомогли йому сісти на тварину та передали суміжним підрозділам координати. За пересуванням бійця стежили за допомогою безпілотників, щоб його не сплутали з противником.

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Військовий припускає, що росіяни використовували коня під час штурмів і довели його до виснаження. Після прибуття до українських позицій бійці сховали тварину в погребі та дали їй два мішки зерна, яблука, моркву й картоплю.

Пораненого спочатку доправили до Запоріжжя, а потім — до Білої Церкви. Через важке ураження ноги в рані розвинулося нагноєння. За словами Риби, медики видалили близько 900 грамів гнійних мас і кілька великих уламків.

Попри пережите, боєць планує продовжувати військову службу. Він зазначив, що саме військо допомогло йому повірити у власні сили та побачити можливості для майбутнього.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа.

Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) російської компанії «Роснефть» почав шукати працівників, які вміють керувати бойовими машинами, для захисту підприємства від українських безпілотників.

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