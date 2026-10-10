Олег Гончарук очолив угруповання військ Південь

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Угруповання військ «Південь» очолив бригадний генерал Олег Гончарук. Він замінив генерал-майора Михайла Сидоренка, який залишає цю посаду в межах планової ротації.

Про зміну повідомив речник угруповання Максим Кравчук. За його словами, посада командувача угруповання має тимчасовий характер, а призначення відбуваються на ротаційній основі.

До призначення Гончарук обіймав посаду начальника штабу оперативного командування «Південь». Він є Героєм України, раніше командував 128-ю бригадою та був заступником Михайла Драпатого в ОТУ «Луганськ».

Михайло Сидоренко продовжить службу на посаді командувача оперативного командування «Південь».

Джерело: Українська правда

Генерал-майор Віктор Ніколюк завершив роботу на посаді командувача Угруповання військ «Схід». Він заявив, що передав наступнику повністю боєздатне угруповання, яке виконувало завдання на п’яти напрямках фронту.

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