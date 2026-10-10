Росія атакувала Україну майже сотнею дронів і ракетами Циркон

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Російські війська протягом 10 жовтня завдали ударів по різних регіонах України, зосередивши основну увагу на Києві. Для атаки окупанти використали близько 100 безпілотників і дві ракети «Циркон».

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, одну з двох ракет «Циркон» вдалося перехопити за допомогою американського зенітного комплексу Patriot. Дрони атакували Україну з південного, північного та східного напрямків, причому більшість повітряних цілей прямувала на столицю.

Водночас російські війська продовжують завдавати ударів по інших областях. Зокрема, застосування керованих авіабомб спричиняє значні руйнування в Запорізькій області та на Сумщині.

Джерело: Юрій Ігнат

Нагадаємо, що уранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

На Вінниччині під час повітряної тривоги 9 жовтня пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з Одещини в напрямку області. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.

Увечері 9 жовтня війська рф двічі атакували склади логістичної компанії Нова пошта у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.

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