Россия атаковала Украину почти сотней дронов и ракетами «Циркон»

10 октября российские войска нанесли удары по различным регионам Украины, сосредоточив основное внимание на Киеве. Для атаки оккупанты задействовали около 100 беспилотников и две ракеты «Циркон».

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, одну из двух ракет «Циркон» удалось перехватить с помощью американского зенитного комплекса Patriot. Дроны атаковали Украину с южного, северного и восточного направлений, причем большинство воздушных целей направлялось на столицу.

В то же время российские войска продолжают наносить удары по другим областям. В частности, применение управляемых авиабомб приводит к значительным разрушениям в Запорожской области и в Сумской области.

Источник: Юрий Игнат

Напомним, что утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

В Винницкой области во время воздушной тревоги 9 октября раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника из Одесской области в направлении этой области. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вечером 9 октября войска РФ дважды атаковали склады логистической компании «Новая почта» в Днепровском районе Днепропетровской области.

Читай нас в