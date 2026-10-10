Олег Гончарук возглавил группировку войск «Юг»

Группировку войск «Юг» возглавил бригадный генерал Олег Гончарук. Он сменил генерал-майора Михаила Сидоренко, который покидает эту должность в рамках плановой ротации.

Об изменении сообщил пресс-секретарь группировки Максим Кравчук. По его словам, должность командующего группировкой носит временный характер, а назначения происходят на ротационной основе.

До назначения Гончарук занимал должность начальника штаба оперативного командования «Юг». Он является Героем Украины, ранее командовал 128-й бригадой и был заместителем Михаила Драпатого в ОТУ «Луганск».

Михаил Сидоренко продолжит службу в должности командующего оперативным командованием «Юг».

Источник: «Украинская правда»

Генерал-майор Виктор Николюк завершил работу в должности командующего Группировкой войск «Восток». Он заявил, что передал преемнику полностью боеспособную группировку, которая выполняла задачи на пяти направлениях фронта.

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