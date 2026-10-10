У Запоріжжі кількість загиблих від авіаудару РФ зросла до 20

Унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю загинули 20 людей, серед них — троє дітей. Ще 18 осіб отримали поранення, зокрема троє дітей.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місці влучання. Надзвичайникам вдалося врятувати трьох людей, а психологи ДСНС надали допомогу 35 громадянам.

Джерело: ДСНС України

Нагадаємо, що уранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

На Вінниччині під час повітряної тривоги 9 жовтня пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з Одещини в напрямку області. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.

Увечері 9 жовтня війська рф двічі атакували склади логістичної компанії Нова пошта у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.