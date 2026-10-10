Соглашение Трампа с Путиным может осложнить мирные переговоры по Украине — NYT

Договоренности президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным по поводу российского дизельного топлива могут ослабить позиции Украины и затруднить переговоры о прекращении войны. Москва, по оценке The New York Times, получает экономические преимущества, не беря на себя четких обязательств по поводу мира.

После заявления Трампа в Кремле сообщили, что не видят оснований для скорого возобновления переговоров. Советник Путина Юрий Ушаков отметил, что российская сторона позже решит, когда вернуться к диалогу.

Консультации в Майами с участием украинской делегации и американских представителей Джареда Кушнера и Стива Виткоффа завершились безрезультатно. Параллельно Трамп провел длительный телефонный разговор с Путиным.

По данным источников, осведомленных о ходе закрытых переговоров, США также рассматривали возможность экономических уступок со стороны России в обмен на временное прекращение огня. Среди них — потенциальное разблокирование до 100 миллиардов долларов российских активов, продажа долей компании «Лукойл» ближневосточным инвесторам и возобновление экспорта калийных удобрений из Беларуси.

Украина настаивала на равноценных условиях, в частности на получении аналогичных сумм из замороженных российских средств или четких гарантий военной помощи в случае нарушения перемирия.

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид считает, что уступки без должного давления лишь поощряют Кремль к дальнейшим требованиям. По его мнению, Россия не заинтересована в реальном дипломатическом урегулировании, пока надеется добиться более выгодных условий.

Между тем США временно разрешили закупку и импорт российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация прибыла во Флориду для переговоров с США о завершении войны или энергетическом перемирии.

Источник: The New York Times

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Читай нас в