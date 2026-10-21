В Запорожской области российский FPV-дрон убил супружескую пару в гражданском автомобиле

Утром 21 октября российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль вблизи Комышувахи в Запорожском районе. В результате удара погибли 73-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Российские войска атаковали гражданский автомобиль в Запорожском районе утром 21 октября. Удар FPV-дрона произошел вблизи Комышувахи, когда автомобиль двигался по дороге. В результате атаки погибли два человека — мужчина 73 лет и 71-летняя женщина. Они находились в автомобиле во время удара.

О трагедии сообщил глава Запорожской ОГА Михаил Семикин. Он подчеркнул, что люди просто ехали по своим делам, когда российские военные направили оружие против мирных жителей. «Люди просто ехали по своим делам. Но россияне в очередной раз направили оружие против мирных жителей. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил Семикин.

Накануне россияне атаковали автобус в Запорожье

Это не первая атака российских войск на гражданский транспорт в регионе за последние дни. Вечером 20 октября российский FPV-дрон нанес удар по автобусу в Запорожье. Таким образом, в течение двух дней российские войска атаковали беспилотниками гражданский транспорт в Запорожской области. В результате удара по автомобилю вблизи Комышувахи погибли два человека.

По информации Запорожской ОГА, родным и близким погибших выразили соболезнования. Других подробностей об обстоятельствах атаки в сообщении не приводится. Об этом сообщил глава ОГА Михаил Семикин.

Вечером 20 октября российские войска атаковали муниципальный автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона. Беспилотник попал в крышу транспортного средства и повредил его. По предварительной информации, один человек получил травмы.

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