Rosyjscy okupanci zbombardowali Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych; zginęło siedem osób

Rankiem 10 października rosyjskie siły terrorystyczne kilkakrotnie zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych. W wyniku ataku uszkodzono pięciopiętrowy budynek mieszkalny, co spowodowało zawalenie się konstrukcji drugiego piętra. Zginęło siedem osób, w tym troje dzieci.

Jeszcze 11 mieszkańców odniosło rany, w tym dwoje dzieci. Spod gruzów zniszczonego budynku wydobyto dwóch mieszkańców.

Na miejscu nadal trwają działania poszukiwawczo-ratownicze. Spod gruzów zniszczonego budynku wydobyto ciała czterech osób, w tym dziecka.

Poinformowała o tym prokuratura obwodowa.

Wśród ofiar śmiertelnych znalazła się matka Natalii Tumanskiej, mieszkanki zniszczonego budynku.

„Zadzwonili, przybiegłam, bo mieszkam z nią w tym samym bloku. Kiedy dobiegłam do mamy, wciąż jeszcze charczała. Upadła twarzą do ziemi, miała całą twarz zmiażdżoną. Nie mogłam się do niej dostać, tam były gruzy. Ratownicy już wszystko rozgruzowali, ona już nie żyje. Nadal jestem w szoku, jakoś się trzymam, jeszcze nie wiem” – opowiedziała kobieta w rozmowie z „Suspilnym”.

Przypomnijmy, że rano 10 października rosyjskie wojska zaatakowały dronami zachodnie regiony Ukrainy. We Lwowie i Iwano-Frankiwsku słychać było wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odpierały atak z powietrza.

W obwodzie winnickim podczas alarmu powietrznego 9 października rozległ się wybuch. Wcześniej Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły o przemieszczaniu się drona odrzutowego z obwodu odeskiego w kierunku tego regionu. Na razie nie ma informacji o ofiarach i zniszczeniach.

Wieczorem 9 października wojska Rosji dwukrotnie zaatakowały magazyny firmy logistycznej „Nova Poshta” w rejonie Dnieprowskim w obwodzie dniepropetrowskim.

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