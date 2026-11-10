Rosyjskie administracje okupacyjne prześladują ukraińskie rodziny z powodu odmowy dzieci do przestrzegania narzuconych zasad, w szczególności do śpiewania hymnu Federacji Rosyjskiej. Rodzice są zatrzymywani, zastraszani i poddawani torturom.

O tym poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec podczas prezentacji specjalnego raportu na temat naruszeń praw ukraińskich dzieci na tymczasowo okupowanych terytoriach.

Jak powiedział, najpierw z rodzicami przeprowadza się tak zwane „rozmowy”, którym nierzadko towarzyszy przemoc fizyczna. W niektórych przypadkach przeciwko członkom rodzin wszczyna się postępowania karne.

Prześladowani są również nieletni, którzy otwarcie okazują nielojalność wobec władz okupacyjnych. Strona ukraińska dysponuje już potwierdzonymi danymi dotyczącymi takich przypadków.

Lubinec podkreślił, że tego rodzaju represje stanowią część systemowej polityki Rosji, mającej na celu stłumienie tożsamości ukraińskiej oraz narzucenie ideologii rosyjskiej dzieciom na terytoriach okupowanych.

Źródło: Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka (Dmytro Lubinec).

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszków, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy pozostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby umożliwić przeprowadzenie misji humanitarnej w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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