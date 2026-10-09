На фронті за добу відбулося 211 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку

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За минулу добу на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському та Гуляйпільському напрямках — по 16 штурмів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби російські війська завдали 83 авіаційних ударів, під час яких скинули 243 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9987 дронів-камікадзе та здійснили 2444 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 19 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Сумської області: Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Нескучне, Середина-Буда, Волфине, Рогізне, Рижівка, Кучерівка, Прогрес, Гірки, Вовківка, Студенок та Козаче.

На Чернігівщині під російським вогнем перебували Клюси, Лісківщина та Кривуша. Крім того, авіаційного удару зазнала Гасичівка.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили противника, одне місце скупчення техніки, дві артилерійські системи та два інші важливі об’єкти російських військ.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Минулої доби російські війська провели одну штурмову дію та здійснили 30 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Два обстріли були проведені із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок

Українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Російські загарбники намагалися просунутися у напрямках Ізбицького, Тернової, Вільчі та Рибальчиного.

Куп’янський напрямок

Російські війська вісім разів намагалися покращити свої позиції. Противник проводив штурмові дії у напрямках Радьківки, Куп’янська-Вузлового та Мирового.

Лиманський напрямок

Сили оборони України відбили вісім спроб противника вклинитися в українську оборону. Окупанти атакували у напрямках Новосергіївки, Новоселівки, Ставків та Лимана.

Слов’янський напрямок

Російські війська здійснили дві атаки в районах Озерного та Лиману.

Краматорський напрямок

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби російські війська не проводили штурмових дій на Краматорському напрямку.

Костянтинівський напрямок

На цій ділянці фронту зафіксували 12 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Кіндратівки, Новоселівки, Торецького, Степів та Розкішного.

Покровський напрямок

Російські війська здійснили 16 атак на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у напрямках Вільного, Світлого, Добропілля, Красноподілля, Сергіївки та Молодецького.

Олександрівський напрямок

Противник двічі штурмував українські позиції у напрямках Вороного та Запорізького.

Гуляйпільський напрямок

За уточненою інформацією, російські окупанти 16 разів атакували позиції українських захисників.

Ворог намагався просунутися у напрямках Рибного, Злагоди, Тернуватого, Косівцевого, Рівного, Верхньої Терси, Воздвижівки та Копанів.

Оріхівський напрямок

Російські війська двічі намагалися атакувати українські позиції у напрямках Новопавлівки та Плавнів.

Придніпровський напрямок

На Придніпровському напрямку минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

Отже, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби російські війська продовжували інтенсивні атаки на різних ділянках фронту, застосовуючи авіацію, керовані авіабомби, безпілотники та артилерію. Українські захисники відбивали штурми й завдавали ударів по силах та об’єктах противника.

За минулу добу російська армія втратила ще 1710 військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Українські захисники продовжують завдавати втрат окупаційним військам на фронті.

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