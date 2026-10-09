Нічна атака РФ на Івано-Франківськ забрала життя людини

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В Івано-Франківську внаслідок нічної атаки загинула людина. Під час повітряного удару сили ППО відбивали атаку, а після падіння уламків безпілотника в місті спалахнула пожежа.

Про це пишуть голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та мер міста Руслан Марцінків.

Атака на Прикарпаття сталася близько півночі. Світлана Онищук повідомила, що сили протиповітряної оборони працювали під час повітряної атаки. В Івано-Франківську після падіння уламків безпілотника виникла пожежа. Про це голова ОВА написала у своєму Telegram-каналі.

За словами Онищук, на місці події працюють відповідні служби. Інформація щодо можливих постраждалих та наслідків атаки уточнюється. Голова ОВА закликала жителів області особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про загибель людини. «Була атака на Івано-Франківськ. Сили ППО спрацювали. Та, на жаль, є загиблий», – написав він у Telegram. Згодом мер міста у відеозверненні уточнив, що уламки шахеда пошкодили господарську будівлю - загинув сторож.

Марцінків також закликав жителів міста не ігнорувати повітряну тривогу та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Офіційні повідомлення про нинішню атаку не містять інформації про тип безпілотника. Водночас, моніторингові канали писали про те, що реактивний шахед вперше атакував Івано-Франківщину цього вечора.

Джерела: Світлана Онищук, Руслан Марцінків

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