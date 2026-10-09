Ночная атака РФ на Ивано-Франковск унесла жизнь одного человека

В Ивано-Франковске в результате ночной атаки погиб человек. Во время авиаудара силы ПВО отразили атаку, а после падения обломков беспилотника в городе вспыхнул пожар.

Об этом сообщают глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук и мэр города Руслан Марцинкив.

Атака на Прикарпатье произошла около полуночи. Светлана Онищук сообщила, что силы противовоздушной обороны действовали во время воздушной атаки. В Ивано-Франковске после падения обломков беспилотника возник пожар. Об этом глава ОГА написала в своем Telegram-канале.

По словам Онищук, на месте происшествия работают соответствующие службы. Информация о возможных пострадавших и последствиях атаки уточняется. Глава ОГА призвала жителей области особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о гибели человека. «Была атака на Ивано-Франковск. Силы ПВО сработали. Но, к сожалению, есть погибший», – написал он в Telegram. Позже мэр города в видеообращении уточнил, что обломки ракеты повредили хозяйственную постройку – погиб сторож.

Марцинкив также призвал жителей города не игнорировать воздушную тревогу и во время опасности находиться в укрытиях.

Официальные сообщения о нынешней атаке не содержат информации о типе беспилотника. В то же время мониторинговые каналы писали о том, что реактивный «шахед» впервые атаковал Ивано-Франковскую область сегодня вечером.

Источники: Светлана Онищук, Руслан Марцинкив

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