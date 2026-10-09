Эстонский производитель беспилотных систем KrattWorks разрабатывает новый воздушный дрон-мишень, который должен имитировать работу реактивных дронов типа Shahed. Решение предназначено для обучения военных уничтожению одной из воздушных угроз, которую Российская Федерация — государство-агрессор — применяет в войне против Украины, сообщает Defense News.

Презентацию ожидают до конца 2027 года

Менеджер по развитию бизнеса KrattWorks Ранно Паюри заявил, что новую мишень планируют представить до конца 2027 года. По его словам, компании необходимо создать надежный рабочий прототип. KrattWorks располагает программным обеспечением, которое можно относительно легко адаптировать к различному оборудованию, однако более высокие скорости и существенные отличия нового аппарата от существующих моделей требуют дополнительной проработки.

Потенциальным пользователем нового решения могут стать Вооруженные силы Украины. KrattWorks уже поставляла Украине ударные беспилотники одностороннего действия и другие изделия, в частности разведывательные дроны Ghost Dragon. Компания также поставляла свои БПЛА заказчикам в Европе и стремится расширить присутствие в США, а также на рынках Азии и Африки.

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Существующие воздушные мишени

В портфеле KrattWorks уже есть самолетоподобная воздушная мишень DART, предназначенная для применения против зенитных ракет, крупнокалиберных пулеметов и зенитных орудий. Компания также производит DART-R с радиолокационным отражателем, максимальная скорость которого составляет 200 км/ч, и квадрокоптер-мишень PARM.

Производитель тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и анализирует атаки беспилотников и изменения тактики их применения, чтобы совершенствовать продукцию. По оценке вашингтонского Института науки и международной безопасности, в августе 2026 года российские войска применили против украинских целей около 5166 дронов типа Shahed, включая приманки. Офис президента Украины 28 сентября 2026 года сообщил, что общий уровень сбития Shahed с поршневыми и реактивными двигателями составил 70%, а для реактивных аппаратов — 57%.

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