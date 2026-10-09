Estoński producent systemów bezzałogowych KrattWorks opracowuje nowego powietrznego drona-cel, który ma imitować działanie odrzutowych dronów typu Shahed. Rozwiązanie jest przeznaczone do szkolenia wojskowych w niszczeniu jednego z zagrożeń powietrznych, które Federacja Rosyjska — państwo-agresor — wykorzystuje w wojnie przeciwko Ukrainie, informuje Defense News.

Prezentacja spodziewana do końca 2027 roku

Menedżer ds. rozwoju biznesu KrattWorks Ranno Pajuri oświadczył, że nowy cel ma zostać zaprezentowany do końca 2027 roku. Według niego firma musi stworzyć niezawodny działający prototyp. KrattWorks dysponuje oprogramowaniem, które można stosunkowo łatwo dostosować do różnego sprzętu, jednak wyższe prędkości i znaczące różnice nowego aparatu w porównaniu z istniejącymi modelami wymagają dodatkowych prac.

Potencjalnym użytkownikiem nowego rozwiązania mogą być Siły Zbrojne Ukrainy. KrattWorks dostarczał już Ukrainie jednokierunkowe drony uderzeniowe oraz inne produkty, w tym drony rozpoznawcze Ghost Dragon. Firma dostarczała także swoje bezzałogowce klientom w Europie i dąży do rozszerzenia obecności w USA, a także na rynkach Azji i Afryki.

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Istniejące cele powietrzne

W portfolio KrattWorks znajduje się już przypominający samolot cel powietrzny DART, przeznaczony do użycia przeciwko pociskom przeciwlotniczym, wielkokalibrowym karabinom maszynowym i działom przeciwlotniczym. Firma produkuje również DART-R z reflektorem radarowym, którego maksymalna prędkość wynosi 200 km/h, oraz quadkopter-cel PARM.

Producent ściśle współpracuje z Siłami Zbrojnymi Ukrainy i analizuje ataki dronów oraz zmiany w taktyce ich użycia, aby doskonalić swoje produkty. Według oceny waszyngtońskiego Instytutu Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego w sierpniu 2026 roku rosyjskie wojska użyły przeciwko ukraińskim celom około 5166 dronów typu Shahed, w tym wabików. Biuro Prezydenta Ukrainy poinformowało 28 września 2026 roku, że ogólny poziom zestrzeleń Shahedów z silnikami tłokowymi i odrzutowymi wyniósł 70%, a w przypadku aparatów odrzutowych — 57%.

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