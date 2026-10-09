KrattWorks розробляє дрон-мішень для імітації реактивних Shahed — Defense News

Естонський виробник безпілотних систем KrattWorks розробляє новий повітряний дрон-мішень, який має імітувати роботу реактивних дронів типу Shahed. Рішення призначене для тренувань військових зі знищення однієї з повітряних загроз, яку Російська Федерація — держава-агресор — застосовує у війні проти України, повідомляє Defense News.

Презентацію очікують до кінця 2027 року

Менеджер із розвитку бізнесу KrattWorks Ранно Паюрі заявив, що нову мішень планують представити до кінця 2027 року. За його словами, компанії необхідно створити надійний робочий прототип. KrattWorks має програмне забезпечення, яке можна відносно легко адаптувати до різного обладнання, однак вищі швидкості та суттєві відмінності нового апарата від наявних моделей потребують додаткового опрацювання.

Потенційним користувачем нового рішення можуть бути Збройні сили України. KrattWorks уже постачала Україні ударні безпілотники односторонньої дії та інші вироби, зокрема розвідувальні дрони Ghost Dragon. Компанія також постачала свої БПЛА замовникам у Європі й прагне розширити присутність у США, а також на ринках Азії та Африки.

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Наявні повітряні мішені

У портфелі KrattWorks уже є літакоподібна повітряна мішень DART, призначена для застосування проти зенітних ракет, великокаліберних кулеметів і зенітних гармат. Компанія також виробляє DART-R із радіолокаційним відбивачем, максимальна швидкість якого становить 200 км/год, і квадрокоптер-мішень PARM.

Виробник тісно співпрацює зі Збройними силами України та аналізує атаки безпілотників і зміни тактики їхнього застосування, щоб удосконалювати продукцію. За оцінкою вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки, у серпні 2026 року російські війська застосували проти українських цілей близько 5166 дронів типу Shahed, зокрема приманок. Офіс президента України 28 вересня 2026 року повідомив, що загальний рівень збиття Shahed із поршневими та реактивними двигунами становив 70%, а для реактивних апаратів — 57%.

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