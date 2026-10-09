爱沙尼亚无人系统制造商KrattWorks正在开发一种新型空中靶机无人机，用于模拟喷气式Shahed类无人机的运行。该解决方案旨在训练军人摧毁俄罗斯联邦——侵略国——在对乌克兰发动的战争中使用的一种空中威胁，Defense News报道。

预计在2027年底前亮相

KrattWorks业务发展经理兰诺·帕尤里表示，这款新靶机计划在2027年底前推出。据他称，该公司需要制造出可靠的可运行原型机。KrattWorks拥有可相对容易适配不同设备的软件，但新型飞行器更高的速度以及与现有型号的显著差异，需要进一步研发。

乌克兰武装部队可能成为这一新解决方案的潜在用户。KrattWorks此前已向乌克兰供应单向攻击无人机及其他产品，其中包括Ghost Dragon侦察无人机。该公司还向欧洲客户供应其无人机，并寻求扩大在美国以及亚洲和非洲市场的业务布局。

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现有空中靶机

KrattWorks的产品组合中已包括飞机式DART空中靶机，用于对抗防空导弹、大口径机枪和高射炮。该公司还生产配备雷达反射器、最高速度为200公里/小时的DART-R，以及PARM靶标四旋翼无人机。

该制造商与乌克兰武装部队密切合作，并分析无人机攻击及其使用战术的变化，以改进产品。总部位于华盛顿的科学与国际安全研究所估计，2026年8月，俄罗斯军队对乌克兰目标使用了约5166架Shahed类无人机，其中包括诱饵。乌克兰总统办公室于2026年9月28日表示，配备活塞和喷气发动机的Shahed无人机总体拦截率为70%，而喷气式飞行器的拦截率为57%。

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