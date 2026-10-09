俄罗斯加强对乌克兰港口和铁路的袭击——阿纳多卢通讯社

自9月初以来，侵略国俄罗斯联邦加强了对乌克兰铁路、桥梁、港口基础设施、能源设施和交通枢纽的导弹和无人机袭击。与此同时，乌克兰加大了对俄罗斯炼油厂、燃料基础设施、军用机场和防空系统的远程打击，阿纳多卢通讯社报道。

对乌克兰基础设施的袭击

俄罗斯袭击的目标包括9月6日与罗马尼亚接壤的边境检查站，以及9月8日属于“统一新闻”电视马拉松节目的“我们是乌克兰”电视频道大楼。总统弗拉基米尔·泽连斯基还称，在美国代表史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳计划访问基辅前夕，首都附近的机场遭到“示威性打击”。

敖德萨州的基础设施以及驶往乌克兰港口的船只也遭到袭击。据乌克兰当局称，9月12日该地区的袭击至少造成48人受伤。泽连斯基表示，港口城市乔尔诺莫尔斯克的一家酒店也遭到打击。俄罗斯国防部声称，其袭击了据称用于卸载和储存军用货物的港口基础设施，以及两艘干货船和一艘海上拖船。

9月14日，在沃伦靠近乌克兰—波兰边境处，一架无人机击中了一列开往华沙的火车。乌方表示，目标可能是一列载有英国前首相鲍里斯·约翰逊及其他欧洲官员的外交列车，该列车在袭击前已离开车站。莫斯科当天称，其袭击了乌克兰西部的铁路设施，并称这些设施被用于从欧洲国家运输军用货物。

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俄罗斯境内的袭击及有关加里宁格勒的声明

俄罗斯当局报告称，乌克兰袭击了物流中心和能源部门企业。特别是，9月11日，一架无人机袭击了在线零售商Ozon的设施。据该媒体报道，自7月中旬以来，乌克兰加强了对俄罗斯多个地区物流设施的袭击，其中包括Wildberries和Ozon的中心。基辅称，这些公司参与了俄罗斯的军事供应链，而莫斯科及相关公司则称其设施为商业设施。

乌克兰的袭击还针对新罗西斯克的一座石油码头以及列宁格勒州乌斯季卢加港的设施。该媒体指出，持续的袭击限制了俄罗斯将石油加工为运输燃料的能力，随后该国于7月对柴油出口实施限制，并将限制延长至9月。

在局势升级的背景下，俄罗斯加强了有关加里宁格勒州的核言论。俄罗斯驻英国大使馆9月29日表示，北约针对加里宁格勒的任何军事行动都将遭到“使用一切手段”的回应，其中包括核武器。北约秘书长马克·吕特呼吁莫斯科停止核威胁以及针对乌克兰的战争。

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