Росія посилила удари по портах і залізниці України — Anadolu Agency

Російська Федерація — держава-агресор — від початку вересня посилила ракетні та дронові удари по залізницях, мостах, портовій інфраструктурі, енергетичних об’єктах і транспортних вузлах України. Водночас Україна активізувала далекобійні атаки по нафтопереробних заводах, паливній інфраструктурі, військових аеродромах і системах протиповітряної оборони в Росії, повідомляє Anadolu Agency.

Удари по інфраструктурі України

Серед цілей російських атак були прикордонний пункт пропуску з Румунією 6 вересня та будівля телеканалу «Ми — Україна», який входить до телемарафону «Єдині новини», 8 вересня. Президент Володимир Зеленський також заявляв про «демонстративні удари» по аеропортах поблизу столиці напередодні запланованого візиту до Києва американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Одеська область також зазнала ударів по інфраструктурі та суднах, які прямували до українських портів. За даними української влади, 12 вересня внаслідок атак у регіоні постраждали щонайменше 48 людей. Зеленський заявив, що під ударом опинився також готель у портовому Чорноморську. Міністерство оборони Росії стверджувало, що атакувало портову інфраструктуру, яку нібито використовували для розвантаження і зберігання військових вантажів, а також два суховантажі й морський буксир.

14 вересня поблизу українсько-польського кордону на Волині дрон уразив потяг, що прямував до Варшави. Українська сторона заявила, що ціллю міг бути дипломатичний потяг із колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та іншими європейськими посадовцями, який залишив станцію до удару. Москва того ж дня повідомила про атаки на залізничні об’єкти на заході України, які, за її твердженням, використовували для перевезення військових вантажів із країн Європи.

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Атаки в Росії та заяви щодо Калінінграда

Російська влада повідомляла про українські удари по логістичних центрах і підприємствах енергетичного сектору. Зокрема, 11 вересня дрон атакував об’єкти онлайн-ритейлера Ozon. За даними видання, Україна з середини липня посилила удари по логістичних об’єктах у кількох регіонах Росії, зокрема центрах Wildberries і Ozon. Київ заявляє, що ці компанії залучені до російського військового ланцюга постачання, тоді як Москва та самі компанії називають їхні об’єкти комерційними.

Українські удари також були спрямовані на нафтовий термінал у Новоросійську та об’єкти порту Усть-Луга в Ленінградській області. Видання зазначає, що тривалі атаки обмежили можливості Росії переробляти нафту на транспортне паливо, після чого країна запровадила обмеження на експорт дизельного пального в липні та продовжила їх до вересня.

На тлі ескалації Росія посилила ядерну риторику щодо Калінінградської області. Посольство РФ у Великій Британії 29 вересня заявило, що будь-які військові дії НАТО проти Калінінграда отримають відповідь «усіма засобами», зокрема ядерною зброєю. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Москву припинити ядерні погрози та війну проти України.

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