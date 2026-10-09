Rosja nasiliła ataki na porty i kolej Ukrainy — Anadolu Agency

Państwo-agresor, Federacja Rosyjska, od początku września nasiliło ataki rakietowe i dronowe na ukraińskie linie kolejowe, mosty, infrastrukturę portową, obiekty energetyczne i węzły transportowe. Jednocześnie Ukraina zintensyfikowała dalekosiężne ataki na rafinerie ropy naftowej, infrastrukturę paliwową, wojskowe lotniska i systemy obrony powietrznej w Rosji, informuje Anadolu Agency.

Ataki na infrastrukturę Ukrainy

Wśród celów rosyjskich ataków znalazły się przejście graniczne z Rumunią 6 września oraz budynek stacji telewizyjnej „My — Ukraina”, należącej do telemaratonu „Zjednoczone Wiadomości”, 8 września. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił także o „demonstracyjnych atakach” na lotniska w pobliżu stolicy przed planowaną wizytą w Kijowie amerykańskich przedstawicieli Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera.

Obwód odeski również został zaatakowany pod kątem infrastruktury i statków płynących do ukraińskich portów. Według ukraińskich władz w wyniku ataków w regionie 12 września poszkodowanych zostało co najmniej 48 osób. Zełenski oświadczył, że trafiony został również hotel w portowym Czarnomorsku. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdziło, że zaatakowało infrastrukturę portową, rzekomo wykorzystywaną do rozładunku i przechowywania ładunków wojskowych, a także dwa masowce i holownik morski.

14 września w pobliżu granicy ukraińsko-polskiej na Wołyniu dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy. Strona ukraińska oświadczyła, że celem mógł być pociąg dyplomatyczny z byłym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem i innymi europejskimi urzędnikami, który opuścił stację przed uderzeniem. Moskwa tego samego dnia poinformowała o atakach na obiekty kolejowe na zachodzie Ukrainy, które, jak twierdziła, były wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych z krajów Europy.

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Ataki w Rosji i oświadczenia dotyczące Kaliningradu

Rosyjskie władze informowały o ukraińskich atakach na centra logistyczne i przedsiębiorstwa sektora energetycznego. W szczególności 11 września dron zaatakował obiekty internetowego sprzedawcy Ozon. Według publikacji Ukraina od połowy lipca nasiliła ataki na obiekty logistyczne w kilku regionach Rosji, w tym centra Wildberries i Ozon. Kijów twierdzi, że firmy te są zaangażowane w rosyjski wojskowy łańcuch dostaw, podczas gdy Moskwa i same firmy określają ich obiekty jako komercyjne.

Ukraińskie ataki były również wymierzone w terminal naftowy w Noworosyjsku oraz obiekty portu Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim. Publikacja zaznacza, że długotrwałe ataki ograniczyły zdolność Rosji do przetwarzania ropy na paliwo transportowe, po czym kraj wprowadził w lipcu ograniczenia eksportu oleju napędowego i przedłużył je do września.

W obliczu eskalacji Rosja nasiliła retorykę nuklearną dotyczącą obwodu kaliningradzkiego. Ambasada Rosji w Wielkiej Brytanii oświadczyła 29 września, że wszelkie działania wojskowe NATO przeciwko Kaliningradowi spotkają się z odpowiedzią „wszelkimi środkami”, w tym bronią jądrową. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte wezwał Moskwę do zaprzestania gróźb nuklearnych i wojny przeciwko Ukrainie.

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