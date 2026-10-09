Государство-агрессор Российская Федерация с начала сентября усилило ракетные и дроновые удары по железным дорогам, мостам, портовой инфраструктуре, энергетическим объектам и транспортным узлам Украины. В то же время Украина активизировала дальнобойные атаки на нефтеперерабатывающие заводы, топливную инфраструктуру, военные аэродромы и системы противовоздушной обороны в России, сообщает Anadolu Agency.

Удары по инфраструктуре Украины

Среди целей российских атак были пограничный пункт пропуска с Румынией 6 сентября и здание телеканала «Мы — Украина», входящего в телемарафон «Единые новости», 8 сентября. Президент Владимир Зеленский также заявлял о «демонстративных ударах» по аэропортам вблизи столицы накануне запланированного визита в Киев американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Одесская область также подверглась ударам по инфраструктуре и судам, направлявшимся в украинские порты. По данным украинских властей, в результате атак в регионе 12 сентября пострадали не менее 48 человек. Зеленский заявил, что под ударом также оказался отель в портовом Черноморске. Министерство обороны России утверждало, что атаковало портовую инфраструктуру, якобы использовавшуюся для разгрузки и хранения военных грузов, а также два сухогруза и морской буксир.

14 сентября возле украинско-польской границы на Волыни дрон поразил поезд, направлявшийся в Варшаву. Украинская сторона заявила, что целью мог быть дипломатический поезд с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и другими европейскими должностными лицами, который покинул станцию до удара. Москва в тот же день сообщила об атаках на железнодорожные объекты на западе Украины, которые, по ее утверждению, использовались для перевозки военных грузов из стран Европы.

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Атаки в России и заявления относительно Калининграда

Российские власти сообщали об украинских ударах по логистическим центрам и предприятиям энергетического сектора. В частности, 11 сентября дрон атаковал объекты онлайн-ретейлера Ozon. По данным издания, Украина с середины июля усилила удары по логистическим объектам в нескольких регионах России, в том числе по центрам Wildberries и Ozon. Киев заявляет, что эти компании вовлечены в российскую военную цепочку поставок, тогда как Москва и сами компании называют их объекты коммерческими.

Украинские удары также были направлены на нефтяной терминал в Новороссийске и объекты порта Усть-Луга в Ленинградской области. Издание отмечает, что продолжительные атаки ограничили возможности России перерабатывать нефть в транспортное топливо, после чего страна ввела ограничения на экспорт дизельного топлива в июле и продлила их до сентября.

На фоне эскалации Россия усилила ядерную риторику относительно Калининградской области. Посольство РФ в Великобритании 29 сентября заявило, что любые военные действия НАТО против Калининграда получат ответ «всеми средствами», включая ядерное оружие. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Москву прекратить ядерные угрозы и войну против Украины.

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