Понад 30 атак на Покровському та Костянтинівському напрямках відбили ЗСУ

Протягом 9 жовтня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська провели на Покровському та Костянтинівському напрямках, де українські захисники продовжують стримувати наступ. За даними Генерального штабу ЗСУ, противник також завдав 61 авіаційного удару, застосував майже 4 тисячі дронів-камікадзе та здійснив понад тисячу обстрілів.

Станом на 22:00 9 жовтня на фронті зафіксували 195 бойових зіткнень. Протягом доби російські війська завдали 61 авіаційного удару та скинули 197 керованих авіабомб. Також противник використав 3902 дрони-камікадзе й 1138 разів обстріляв населені пункти та позиції українських військових.

Найактивніше росіяни діяли на Покровському та Костянтинівському напрямках. Водночас бої тривали й на інших ділянках фронту.

Ситуація на Слобожанських і Куп’янському напрямках

На Північно-Слобожанському напрямку протягом доби відбулося вісім бойових зіткнень. Російські війська атакували в районах Товстодубового, Малої Слобідки, Бачівська, Дорошівки, Бунячиного та Малої Рибиці.

Українські захисники зупинили чотири атаки. Ще чотири бойові зіткнення тривали на момент підготовки зведення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. Атаки відбувалися поблизу Бугаївки, Ізбицького, Графського, Вовчанська, Варварівки та Водяного.

На Куп’янському напрямку зафіксували два бойові зіткнення — поблизу Новоплатонівки та Колісниківки. Один бій ще тривав увечері.

Бої на Лиманському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках

На Лиманському напрямку російські війська чотири рази намагалися просунутися в районі Новоселівки. Українські військові зупинили три спроби противника, ще одне зіткнення тривало на момент зведення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відкинули російські війська поблизу Озерного.

Напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку. Тут Генштаб зафіксував 15 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Дружківки, Новоселівки, Іллінівки та Миколайпілля. Три атаки на момент публікації зведення ще тривали.

На Покровському напрямку відбулося 19 атак

Однією з найгарячіших ділянок фронту залишався Покровський напрямок. Протягом доби російські війська провели 19 атак у районах Вільного, Добропілля, Родинського, Білицького, Нового Донбасу, Красноподілля, Дорожнього, Мирного, Василівки, Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки. Два бойові зіткнення тривали станом на 22:00. За попередніми підрахунками Генштабу, протягом доби на цій ділянці фронту українські військові ліквідували 37 російських окупантів, ще вісьмох поранили.

Також Сили оборони знищили одну одиницю автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів і два укриття російських військ.

Крім того, українські захисники пошкодили чотири одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління безпілотниками та 38 укриттів противника. За даними Генштабу, на цьому напрямку також знищили або подавили 196 безпілотників різних типів.

Яка ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку російські війська дев’ять разів атакували позиції українських захисників. Бої відбувалися в районах Різдвянки, Долинки та Широкого.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили спробу просування противника поблизу Приморського.

Водночас на Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили. За даними Генерального штабу ЗСУ, на інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксували. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

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